Российские врачи спасли подростка с разрывом трахеи

05 сентября 2026, 19:28

Врачи спасли подростка с разрывом трахеи в Краснодарском крае

Фото: istockphoto/Gumpanat

В Краснодарском крае медики выходили 15-летнего подростка с редчайшей травмой — разрывом трахеи, возникшим после неудачной попытки извлечь застрявший кусок пищи. Об этом в Макс доложил глава регионального минздрава Владимир Крушельницкий.