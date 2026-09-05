Российские врачи спасли подростка с разрывом трахеи
В Краснодарском крае медики выходили 15-летнего подростка с редчайшей травмой — разрывом трахеи, возникшим после неудачной попытки извлечь застрявший кусок пищи. Об этом в Макс доложил глава регионального минздрава Владимир Крушельницкий.
ЧП произошло в быту: школьник подавился едой, а самостоятельные действия по удалению инородного тела привели к повреждению дыхательных путей. В результате в легкие попали фрагменты пищи и кровь, спровоцировавшие аспирационную пневмонию.
Первичную помощь пострадавшему оказали в Ейской ЦРБ — врачи оперативно восстановили дыхание и купировали кровотечение. Однако развитие двустороннего воспаления легких делало операцию чрезвычайно опасной.
Тогда ребенка экстренно доставили санитарным рейсом в Детскую краевую клиническую больницу. Здесь хирурги приняли решение действовать без скальпеля: трахею заинтубировали, направив трубку в левый бронх и временно переведя дыхание на одно легкое, чтобы дать поврежденному участку трахеи восстановиться. Сейчас состояние юного пациента стабильное, он уже идет на поправку и в ближайшее время отправится домой.
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