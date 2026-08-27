Домодедовские врачи спасли двух подростков от тяжёлой алкогольной интоксикации

27 августа 2026, 19:22

оригинал Фото: пресс-службе Минздрава МО

В приёмное отделение Домодедовской больницы в последние недели стали чаще поступления несовершеннолетние пациентов с алкогольной интоксикации. На этой неделе за сутки к медикам попали двое 15-летних подростков, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Первую пациентку доставлена без сознания. Врачи немедленно провели инфузионно-дезинтоксикационную терапию. На следующий день после стабилизации состояния девочку выписали.



Второй случай оказался более опасным. Молодой человек принимал поддерживающую терапию по хроническому заболеванию, и употребление алкоголя на этом фоне привело к тяжёлой интоксикации. Благодаря своевременной помощи оба пациента избежали серьёзных осложнений.

«Хочется предупредить молодёжь о том, что употребление алкоголя может быть опасно даже в небольших дозах. Возможна инвалидизация и даже летальный исход. Особую опасность представляет сочетание спиртного с лекарственными препаратами. Это многократно увеличивает риск тяжёлых последствий», – подчеркнул анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Романов.