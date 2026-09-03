Ступинские врачи спасли мужчину, выпившего токсичное химическое средство

03 сентября 2026, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Ступинской клинической больницы спасли жизнь мужчины, который случайно выпил химическое средство во время ремонта кондиционера. Об инциденте рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В стационар пациента доставила скорая помощь. Как выяснилось, он перепутал ёмкости и вместо воды случайно выпил агрессивный химический раствор для промывки системы. Мужчина провоцировал рвоту, промывая желудок большим количеством воды, но всех опасных последствий избежать не смог.

«Пациента срочно направили в реанимацию, где диагностировали химические ожоги верхних отделов пищевода, но без перфорации, то есть сквозных отверстий и некроза тканей. Интенсивное лечение включало зондовое промывание желудка, детоксикацию, противоотёчную, защитную и симптоматическую терапию. Благодаря этому состояние мужчины удалось быстро стабилизировать», – рассказал заместитель главврача Ступинской клинической больницы Владимир Блинов.