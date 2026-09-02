В Подмосковье врачи спасли мужчину, подавившегося куском шашлыка
Врачи Дубненской больницы удалили кусок шашлыка из пищевода мужчины
В Дубненскую больницу доставили мужчину, который не мог проглотить даже воду из-за куска шашлыка в пищеводе. Подробности приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
Пациент подавился во время застолья и безуспешно пытался решить проблему самостоятельно. Врачи провели гастроскопию и обнаружили фрагмент мяса размером два на три сантиметра, который плотно застрял в тканях. Затем специалисты использовали видеогастроскоп экспертного класса диаметром 9,2 миллиметра.
«Сначала мы провели визуальный осмотр слизистой оболочки пищевода, оценив её фоновое состояние и точно определив положение инородного тела. Попытались извлечь его трёхзубым зажимом, но отрывались только небольшие куски, а основной массив не захватывался. Мы заменили инструмент на эндоскопический сачок и петлю и извлекли инородное тело по частям», — рассказал эндоскопист Роман Козлов.Вмешательство заняло около 15 минут и прошло успешно. Мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии.