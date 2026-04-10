Российские врачи спасли ребенка, который несколько дней ел диван
В Москве врачи Морозовской детской больницы спасли мальчика с острым пищевым расстройством, которое вызвал крайне необычный повод. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы в своем телеграм-канале.
Оказалось, что ребенок несколько дней подряд ел обивку дивана, как обычную еду. Родители не знали о необычном поведении сына — его госпитализировали с болью и рвотой.
В желудке у юного пациента за это время образовалось инородное тело — безоар из съеденной ткани. Удалить его эндоскопически не удалось, поэтому хирурги провели полостную операцию. Вмешательство длилось около часа и прошло без осложнений.
На вторые сутки малыша перевели из реанимации в хирургическое отделение. В стационаре с мальчиком побеседовал психолог, а через некоторое время его выписали домой в хорошем самочувствии.
