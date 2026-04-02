Подмосковные врачи прооперировали юную волейболистку с переломами после падения
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали юную спортсменку, неудачно упавшую на тренировке. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Волейболистку экстренно доставила в МОДКТОБ бригада скорой помощи. Врачи диагностировали закрытый отрыв связки наколенника со смещением, а также закрытый перелом костей предплечья тоже со смещением. Было решено срочно провести операцию.
«Мы выполнили пациентке пластику связки надколенника, сопоставили отломки предплечья и зафиксировали лучевую кость стержнем. При этом металлический стержень ввели непосредственно в костномозговой канал кости. Этот метод обеспечивает прочную фиксацию, сохраняет кровоснабжение кости, минимизирует повреждение мягких тканей и позволяет рано начать нагрузку на конечность», – рассказал заведующий отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин.Юную волейболистку уже выписали на амбулаторное лечение. Как только перелом полностью срастётся, ей проведут повторную операцию для удаления из лучевой кости металлических конструкций. А через два – три месяца спортсменка сможет вернуться к тренировкам.