Красногорские врачи спасли девушку со швейной иглой в желудке

09 апреля 2026, 21:32

Красногорские врачи достали швейную иглу из желудка девушки

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Московской области врачи Красногорской больницы спасли девушку, которая случайно проглотила швейную иглу.





Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, пациентка незамедлительно обратилась за помощью после инцидента. Рентген подтвердил наличие инородного тела в желудке.



Благодаря своевременному обращению, опасный предмет удалось удалить с помощью эндоскопического оборудования без серьезных последствий для здоровья. Заведующий первым хирургическим отделением Николай Мурашов отметил, что промедление могло привести к тяжелым осложнениям — перфорации стенок желудка или кишечника, кровотечению, перитониту и даже сепсису.



После процедуры пациентку выписали домой под амбулаторное наблюдение хирурга, угрозы для ее здоровья нет.



