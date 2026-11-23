Российские врачи спасли засыпавшего за рулем дальнобойщика
В Саратове врачи удалили кисту в мозге дальнобойщику, засыпавшему за рулем
В Саратове врачи спасли дальнобойщика, который страдал от постоянной сонливости. Об этом сообщает местное издание «Сарновости».
В начале ноября 40-летнего Мубариса госпитализировали на скорой с сознанием, угнетенным до глубокого оглушения. Счет шел на часы, но медики успели спасти мужчину. По словам самого водителя, он думал, что просто устал от работы, поскольку был сутками за рулем.
«Мне потом рассказали, что было. Я ведь ничего не помню. Помню, как проснулся, — и все. Как будто заново родился», — вспоминает пациент.Медики обнаружили у него в мозгу объемное образование третьего желудочка с окклюзионной гидроцефалией. Коллоидная киста перекрыла отток ликвора, и жидкость начала давить на мозг. Специалисты пояснили, что при остро развившейся окклюзионной гидроцефалии человек, не получив своевременную медицинскую помощь, может впасть в кому и погибнуть.
В тот же день нейрохирург Евгений Селиванов в экстренном порядке выполнил эндоскопическую резекцию кисты. Как пояснил заведующий нейрохирургическим отделением, кандидат медицинских наук Александр Новиков, такая киста встречается нечасто и формируется еще с детства, вплоть до внутриутробного периода, поэтому предотвратить ее невозможно.
После операции мужчина пришел в себя почти сразу, обошлось без парезов и параличей. Сейчас Мубарис находится дома и восстанавливается, а его жена отправила врачам письмо с благодарностью.