23 ноября 2026, 19:39

В Саратове врачи удалили кисту в мозге дальнобойщику, засыпавшему за рулем

Фото: iStock/Urupong

В Саратове врачи спасли дальнобойщика, который страдал от постоянной сонливости. Об этом сообщает местное издание «Сарновости».





В начале ноября 40-летнего Мубариса госпитализировали на скорой с сознанием, угнетенным до глубокого оглушения. Счет шел на часы, но медики успели спасти мужчину. По словам самого водителя, он думал, что просто устал от работы, поскольку был сутками за рулем.

«Мне потом рассказали, что было. Я ведь ничего не помню. Помню, как проснулся, — и все. Как будто заново родился», — вспоминает пациент.