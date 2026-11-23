23 ноября 2026, 19:27

Под Калининградом девушка погибла в бане после сильного выброса пара

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Жительница Калининградской области погибла во время похода в баню — она не смогла выбраться из парилки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.