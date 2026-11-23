Молодая россиянка пошла попариться в баню и не выжила
Жительница Калининградской области погибла во время похода в баню — она не смогла выбраться из парилки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Трагедия произошла вечером 21 ноября. 27-летняя девушка пошла париться вместе с матерью. Женщина ненадолго отошла и не заметила, что датчик терморегуляции вышел из строя. Из-за поломки в помещение резко выбросило много пара, и оставшаяся внутри девушка скончалась на месте.
Следователи уточнили, что у погибшей были особенности развития — без посторонней помощи она бы не сумела покинуть парилку. Специалисты уже осмотрели место происшествия, а точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что уральский подросток задохнулся в натопленной его бабушкой бане. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.
Читайте также: