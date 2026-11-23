Мстительная россиянка принесла порох и кислоту к ночному клубу
Жительница Выборга принесла порох и соляную кислоту ко входу в ночной клуб после того, как персонал попросил ее покинуть заведение. Об этом сообщил главк Росгвардии по Ленинградской области.
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 23 ноября. 51-летняя женщина отдыхала в заведении и распивала алкогольные напитки. В какой-то момент она начала вести себя агрессивно, и сотрудники клуба попросили ее уйти. Посетительница выполнила требование, но позже вернулась с банками пороха и бутылкой соляной кислоты. Принесенные вещества она оставила прямо на входе.
Работники смогли вычислить недоброжелателя по камерам видеонаблюдения, после чего вызвали правоохранителей. Прибывшие на место силовики направили вещества на экспертизу и задержали злоумышленницу. Как выяснилось, прежде женщину уже судили за угон автомобиля и привлекали к ответственности по нескольким административных статьям. Нарушительницу доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области устроил кровавую месть соседу из-за коровы.
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