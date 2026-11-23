23 ноября 2026, 18:50

В Выборге задержали женщину, которая принесла порох и кислоту к ночному клубу

Фото: iStock/semenovp

Жительница Выборга принесла порох и соляную кислоту ко входу в ночной клуб после того, как персонал попросил ее покинуть заведение. Об этом сообщил главк Росгвардии по Ленинградской области.