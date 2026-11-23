Пьяный россиянин угрожал расстрелять врача скорой помощи
В Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину, угрожавшего сотрудникам скорой помощи пистолетом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД города.
Инцидент произошел в квартире на улице Демьяна Бедного. Бригада медиков приехала на вызов, чтобы оказать помощь пожилой женщине. Во время визита хозяин жилья начал угрожать врачу и фельдшеру пневматическим пистолетом.
Медики вызвали полицию, после чего на место прибыли стражи порядка, которые задержали 43-летнего дебошира. В его квартире нашли три пневматических пистолета и направили их на исследование. Уголовное дело возбудили об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик с ножом напал на медиков скорой помощи в центре Москвы.
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