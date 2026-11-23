23 ноября 2026, 17:53

Пьяный петербуржец угрожал сотрудникам скорой пистолетом

Фото: iStock/Iulianna Est

В Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину, угрожавшего сотрудникам скорой помощи пистолетом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД города.