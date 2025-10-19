Российские врачи вылечили пациента с раком четвертой стадии
Врачи из Кабардино-Балкарии вылечили пациента с раком четвертой стадии и метастазами. Об этом пишет телеграм-канал Mash Gor.
Мужчина пожаловался на слабость и сильные боли в животе. Во время обследования в его организме выявили злокачественные опухоли: пятисантиметровую в кишечнике и четырехсантиметровую в почке. При этом болезнь дала метастазы — в печени некоторые из них достигали 10 см. Окончательным диагнозом стал рак ободочной кишки четвертой стадии и опухоль почки.
Сначала хирурги лапароскопически удалили половины опухолей. Затем предстояла химиотерапия, которая избавила от 50 процентов оставшихся пораженных участков. Повторное обследование показало, что болезнь ушла. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.
