Российские врачи вылечили пациента с раком четвертой стадии

19 октября 2025, 14:00

В Кабардино-Балкарии онкохирурги спасли пациента с раком четвертой стадии

Фото: iStock/faustasyan

Врачи из Кабардино-Балкарии вылечили пациента с раком четвертой стадии и метастазами. Об этом пишет телеграм-канал Mash Gor.