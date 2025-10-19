Фура снесла маршрутку с пассажирами в Волгограде: есть пострадавшие

19 октября 2025, 13:03

Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП с фурой в Волгограде

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Волгограде грузовик с дагестанскими номерами протаранил маршрутку с пассажирами и врезался в остановку. Об этом сообщает местный портал V1.RU в своем телеграм-канале.