Фура снесла маршрутку с пассажирами в Волгограде: есть пострадавшие
В Волгограде грузовик с дагестанскими номерами протаранил маршрутку с пассажирами и врезался в остановку. Об этом сообщает местный портал V1.RU в своем телеграм-канале.
Авария произошла 19 октября в Красноармейском районе, когда маршрутка остановилась на остановке, чтобы высадить пассажиров. По словам очевидцев, проезжавший мимо грузовик неожиданно «завертело». Они предположили, что либо водитель уснул, либо у фуры отказали тормоза.
Предварительно, в результате ДТП пострадали четыре человека, которые находились в маршрутке. Люди на остановке успели отбежать в сторону. Сейчас полиция выясняет точные причины и обстоятельства произошедшего.
