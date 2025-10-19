В Петербурге столкнулись два автобуса – пострадали несколько пассажиров
В Петербурге два пассажирских автобуса столкнулись на улице Савушкина. Об этом сообщает пресс-службы регионального главка МВД России.
Инцидент произошёл в воскресенье утром. Судя по публикуемым в соцсетях кадрах, водитель одного из автобусов не смог вовремя затормозить при подъезде к остановке и столкнулся со своим впереди стоящим коллегой.
В результате ДТП трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших экстренно госпитализировали. Об их состоянии не сообщается.
По факту произошедшего проводится проверка, подробности уточняются.
