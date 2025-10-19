В Белоруссии девушка скончалась после набивки тату
Выяснились подробности гибели 21-летней жительницы Беларуси, умершей за две недели до назначенной свадьбы — причиной называют татуировку, сделанную в домашних условиях. Об этом пишет ОНТ.
По данным обозревателей, рисунок с крыльями на плече девушки выполнял её будущий муж. Контур уже нанесли, оставалось только заполнить. Хотя работу планировали провести в два приёма, сеанс завершили за один вечер дома.
После процедуры у невесты поднялась температура, она приняла парацетамол. Через двое суток её состояние резко ухудшилось: девушка потеряла сознание, ее срочно госпитализировали. В больнице врачи диагностировали сепсис, приведший к отказу внутренних органов.
Следствие воздерживается от комментариев до окончания экспертиз. Медики предполагают, что очагом инфекции могла стать татуировка, в то время как родственники не исключают и другие возможные причины трагедии.
