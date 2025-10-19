В Белоруссии девушка скончалась после набивки тату

19 октября 2025, 13:40

ОНТ: В Белоруссии 21-летняя девушка скончалась после набивки тату

Фото: istockphoto/blinow61

Выяснились подробности гибели 21-летней жительницы Беларуси, умершей за две недели до назначенной свадьбы — причиной называют татуировку, сделанную в домашних условиях. Об этом пишет ОНТ.