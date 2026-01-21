Российские вузы изменили перечень вступительных экзаменов

21 января 2026, 09:28

Вузы России изменили список вступительных ЕГЭ на 48 направлениях подготовки

Фото: iStock/SeventyFour

Российские вузы частично изменили перечень ЕГЭ, необходимых для поступления. Эти изменения связаны с новым списком вступительных испытаний Минобрнауки, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Об этом пишут «Известия».