Российские вузы изменили перечень вступительных экзаменов
Российские вузы частично изменили перечень ЕГЭ, необходимых для поступления. Эти изменения связаны с новым списком вступительных испытаний Минобрнауки, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Об этом пишут «Известия».
Изменения затронули 48 образовательных программ. Например, для 26 технических специальностей обязательной стала сдача ЕГЭ по физике, а для 21 гуманитарного направления университеты могут требовать результаты по истории.
Требования для будущих педагогов также пересмотрены: теперь они должны сдавать экзамен по профильному предмету, а не по обществознанию. Количество возможных предметов для третьего вступительного испытания на педагогических специальностях сократилось более чем вдвое, тогда как на некоторых других направлениях их число, наоборот, увеличилось. Ряд ведущих вузов, включая МГТУ им. Баумана, ранее уже внедрили подобные изменения.
