В Госдуме рассказали об изменениях в автошколах с 1 марта 2026 года
Новые правила обучения в автошколах вступят в силу 1 марта 2026 года, среди них дистанционный формат обучения теории и увеличение продолжительности обучения вождению. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
Он объяснил, что приказ Минпросвещения о введении новых примерных программ обучения водителей будет актуален до 2032 года. По мнению депутата, этот документ представляет собой очередной шаг к улучшению качества подготовки в автошколах.
Федяев подчеркнул, что для тех, кто обучается на категорию «B», количество часов практической подготовки увеличится. Отрабатывать навыки теперь можно будет не только на учебных площадках, но и на территории автопредприятий. Теория станет доступна для изучения онлайн, а для получения новой категории потребуется освоить дополнительные модули.
Депутат отметил, что изменения полностью переформатируют курс по оказанию первой помощи при ДТП. В теоретическую часть программы будут включены правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах, а также порядок использования электронных документов.
