В Госдуме рассказали об изменениях в автошколах с 1 марта 2026 года

21 января 2026, 08:50

Федяев: новые правила обучения в автошколах вступят в силу 1 марта 2026 года

Фото: iStock/humonia

Новые правила обучения в автошколах вступят в силу 1 марта 2026 года, среди них дистанционный формат обучения теории и увеличение продолжительности обучения вождению. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.