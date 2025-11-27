В Москве у девушки исказился подбородок и открылось кровотечение после лподтяжки

27 ноября 2025, 11:25

Фото: iStock/Ruslan malysh

В Москве 35-летняя женщина заявила о тяжелых последствиях после подтяжки подбородка и липосакции нижней трети лица, выполненной в частной клинике. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.