В Москве у девушки исказился подбородок и открылось кровотечение после лподтяжки
В Москве 35-летняя женщина заявила о тяжелых последствиях после подтяжки подбородка и липосакции нижней трети лица, выполненной в частной клинике. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.
По словам пациентки, уже на следующий день после операции у неё открылось кровотечение, однако врач уверяла, что это нормальная реакция. Спустя две недели кожа на обработанном участке начала отслаиваться, а подбородок исказился, однако специалист снова заверила, что осложнений нет.
Позднее женщина обратилась к неврологу и нейрохирургу, которые выявили повреждение лицевого нерва. Сейчас, по словам пациентки, она не может нормально есть — пища выпадает изо рта, а врач предупредил, что восстановление может не произойти вовсе. Пострадавшая потребовала вернуть деньги за операцию, однако, как утверждает она сама, врач отказалась, оскорбила её и обвинила в мошенничестве.
Пациентка обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело, но, по её словам, реакции от правоохранителей пока нет. Врач, в свою очередь, подала заявление на пациентку, обвинив её во вымогательстве. Ситуация продолжает развиваться — стороны настаивают на своей версии произошедшего.
