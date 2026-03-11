Россиянам раскрыли отрасли с самыми высокими бонусами для сотрудников в 2025 году

11 марта 2026, 01:04

Управляющие фондами и сотрудников холдингов получили самые высокие бонусы в 2025 году

Фото: iStock/blinow61

Есть несколько отраслей, в которых сотрудники получили самые высокие бонусы по итогам 2025 года. Лидерами стали управляющие фондами и работники холдингов, пишет РИА Новости со ссылкой на анализ статистических данных.





Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров напомнил, что декабрьский рост зарплат традиционно связан с выплатой премий и так называемых тринадцатых зарплат.



