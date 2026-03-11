Россиянам раскрыли отрасли с самыми высокими бонусами для сотрудников в 2025 году
Управляющие фондами и сотрудников холдингов получили самые высокие бонусы в 2025 году
Есть несколько отраслей, в которых сотрудники получили самые высокие бонусы по итогам 2025 года. Лидерами стали управляющие фондами и работники холдингов, пишет РИА Новости со ссылкой на анализ статистических данных.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров напомнил, что декабрьский рост зарплат традиционно связан с выплатой премий и так называемых тринадцатых зарплат.
Так, например, управляющие фондами получили в конце 2025 года прибавку в размере 645 тысяч рублей, а сотрудники холдинговых компаний увеличили свой доход на 399 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров сфера денежного посредничества — там работодатели начислили персоналу в среднем на 319 тысяч рублей больше, чем в предыдущем месяце.
Еще в шести отраслях премии превысили отметку в 200 тысяч рублей. Работники нефтедобывающей отрасли получили в среднем на 283 тысячи рублей сверх ноябрьского заработка. Сотрудникам головных офисов начислили дополнительно 281 тысячу, а работникам негосударственных пенсионных фондов — 277 тысяч рублей.
В сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений бонусы составили около 243 тысяч рублей. Ученые, занимающиеся общественными и гуманитарными науками, а также сотрудники производств носителей информации получили премии в размере 207 и 205 тысяч рублей соответственно.