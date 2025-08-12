Аляска может очень быстро подготовиться к саммиту Путина и Трампа

12 августа 2025, 08:04

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

В пятницу, 15 августа, на Аляске пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил, что регион готов быстро подготовиться к саммиту и располагает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности мероприятия. Об этом пишет РИА Новости.







«Мы можем подготовиться очень быстро. Конечно, очень важной частью этого будет безопасность, и у нас есть возможности для ее обеспечения. И мы ее обеспечим», — отметил Леман в интервью.