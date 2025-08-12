Аляска может очень быстро подготовиться к саммиту Путина и Трампа
В пятницу, 15 августа, на Аляске пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил, что регион готов быстро подготовиться к саммиту и располагает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности мероприятия. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы можем подготовиться очень быстро. Конечно, очень важной частью этого будет безопасность, и у нас есть возможности для ее обеспечения. И мы ее обеспечим», — отметил Леман в интервью.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.