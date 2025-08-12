Арестович* озвучил наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

12 августа 2025, 12:10

Арестович* назвал заморозку конфликта на Украине наиболее вероятным сценарием

Алексей Арестович*

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития конфликта на Украине является его заморозка по текущей линии разграничения. Своим мнением политик поделился в соцсетях.





Арестович* подчеркнул, что дело, вероятнее всего, идёт к завершению конфликта и проведению выборов на Украине. Наиболее реальным сценарием, по его мнению, является заморозка конфликта по линии разграничения, однако могут быть и другие варианты, например, уступки территорий.



Украинский политик отметил, что президенту США Дональду Трампу крайне важен мир на Украине, чтобы продемонстрировать достижение значимого успеха как своим оппонентам, так и сторонникам.



Напомним, что встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – назначена на 15 августа и пройдет в штате Аляска. Среди обсуждаемых на переговорах тем могут быть обмен территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.



Стороны продолжают вести подготовку к встрече, которая может стать ключевой в вопросе урегулирования многолетнего конфликта на востоке Европы.



Читайте также: