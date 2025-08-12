Арестович* озвучил наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития конфликта на Украине является его заморозка по текущей линии разграничения. Своим мнением политик поделился в соцсетях.
Арестович* подчеркнул, что дело, вероятнее всего, идёт к завершению конфликта и проведению выборов на Украине. Наиболее реальным сценарием, по его мнению, является заморозка конфликта по линии разграничения, однако могут быть и другие варианты, например, уступки территорий.
Украинский политик отметил, что президенту США Дональду Трампу крайне важен мир на Украине, чтобы продемонстрировать достижение значимого успеха как своим оппонентам, так и сторонникам.
Напомним, что встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – назначена на 15 августа и пройдет в штате Аляска. Среди обсуждаемых на переговорах тем могут быть обмен территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.
Стороны продолжают вести подготовку к встрече, которая может стать ключевой в вопросе урегулирования многолетнего конфликта на востоке Европы.
*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга