В ЕС назвали условие для конструктивных переговоров по Украине
В заявлении ЕС говорится о необходимости прекратить боевые действия
Лидеры стран Евросоюза в своём заявлении по Украине, опубликованном на фоне предстоящих переговоров президентов США и России, отметили, что конструктивный диалог о мире возможен лишь при как минимум сокращении боевых действий.
В заявлении также подчёркивается, что справедливый и прочный мир, гарантирующий стабильность и безопасность, должен опираться на соблюдение международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимость изменения международных границ силой.
«Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», — говорится в документе.Кремль и Белый дом ранее объявили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа; точное место во владениях штата пока не уточняли ни в Москве, ни в Вашингтоне. Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются в силе; он добавил, что Москва может подождать, если Киев считает, что сейчас вести переговоры нецелесообразно, и вновь настаивал на установлении долгосрочного, без временных ограничений, мира на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчёркивал, что Россия остаётся приверженной мирному процессу для урегулирования конфликта и защиты интересов страны.