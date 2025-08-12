В ЕС назвали условие для конструктивных переговоров по Украине

12 августа 2025, 12:23

В заявлении ЕС говорится о необходимости прекратить боевые действия

Фото: istockphoto/artJazz

Лидеры стран Евросоюза в своём заявлении по Украине, опубликованном на фоне предстоящих переговоров президентов США и России, отметили, что конструктивный диалог о мире возможен лишь при как минимум сокращении боевых действий.





В заявлении также подчёркивается, что справедливый и прочный мир, гарантирующий стабильность и безопасность, должен опираться на соблюдение международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимость изменения международных границ силой.





«Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», — говорится в документе.

