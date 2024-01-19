В России стартует патриотический конкурс «Они сражаются за»

Фото: Союз кинематографистов России
В России объявили начало патриотического конкурса «Они сражаются за». Об этом «Радио 1» сообщили в Союзе кинематографистов России.
К участию в конкурсе приглашаются ученики 1-11 классов. Им предлагается создать тематические клипы вертикального формата длительностью 30 секунд, которые будут размещены на странице сообщества «Они сражаются за» в соцсети «ВКонтакте».
Авторы проекта убеждены, что члены семей участников СВО, которые примут участие в конкурсе, смогут выразить гордость за своих близких. Остальные школьники могут выразить благодарность российским военным.
Кроме того, посредством массового распространения предоставленных роликов, большое количество представителей российской молодёжи сможет сформировать у себя исторически-нравственное сознание.
По итогам конкурса, будут выбраны пять победителей, которым предоставят возможность посетить Москву. В столице для них организуют культурную программу.
Остальные участники конкурса получат электронные дипломы и сувениры.
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Авторы проекта убеждены, что члены семей участников СВО, которые примут участие в конкурсе, смогут выразить гордость за своих близких. Остальные школьники могут выразить благодарность российским военным.
По итогам конкурса, будут выбраны пять победителей, которым предоставят возможность посетить Москву. В столице для них организуют культурную программу.
Остальные участники конкурса получат электронные дипломы и сувениры.
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Анастасия Чинкова