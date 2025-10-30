Российских альпинистов чуть не посадили в индийскую тюрьму из-за навигатора

30 октября 2025, 13:31

Фото: iStock/Solovyova

Российский альпинист Александр Абрамов и его жена Людмила чуть не оказались в индийской тюрьме из-за навигатора Germin, который нашли у них в багаже. Пара направлялась в Лех, чтобы отметить 24-летие совместной жизни восхождением на шеститысячник UT Kangri.