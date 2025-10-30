Достижения.рф

Российских альпинистов чуть не посадили в индийскую тюрьму из-за навигатора

Фото: iStock/Solovyova

Российский альпинист Александр Абрамов и его жена Людмила чуть не оказались в индийской тюрьме из-за навигатора Germin, который нашли у них в багаже. Пара направлялась в Лех, чтобы отметить 24-летие совместной жизни восхождением на шеститысячник UT Kangri.



Как сообщает Telegram-канал Mash, в Индии строго запрещён провоз GPS-устройств и спутниковых телефонов, нарушение карается штрафом до пяти тысяч рупий и тюремным сроком до трёх лет. В суде Абрамов объяснил, что восхождение — часть романтического празднования годовщины, а также отметил, что они с женой уже 15 раз поднимались на Эверест.

Судья, впечатлённый историей, отпустил супругов, и они продолжили свой план на UT Kangri.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0