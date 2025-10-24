Группа альпинистов застряла на вершине горы Манаслу в Непале
Группа российских альпинистов не может спуститься с вершины Манаслу (8163 м) в Непале. Как сообщает Telegram-канал SHOT, команда из пяти человек под руководством Андрея Васильева уже несколько дней остаётся на высоте из-за непогоды.
22 октября альпинисты достигли вершины горы, пройдя новый маршрут по юго-западной стене в альпийском стиле. На подъём у них ушло пять дней. Однако при спуске начались сильный ветер и снегопад, что сделало путь вниз чрезвычайно опасным.
По плану команда должна была спуститься до отметки 7100 метров и выйти на австрийский маршрут, однако из-за плохой видимости и усталости смогла пройти лишь небольшое расстояние.
Альпинисты сообщили спасателям о своём положении и запросили помощь. Сейчас они ночуют в палатке при температуре минус 28 градусов и ветре около 42 км/ч (шесть баллов по шкале Бофорта). По словам участников, у них почти не осталось сил, но они продолжают бороться с экстремальными погодными условиями, ожидая спасателей.
