Группа альпинистов застряла на вершине горы Манаслу в Непале

24 октября 2025, 10:45

Фото: iStock/Devilkae

Группа российских альпинистов не может спуститься с вершины Манаслу (8163 м) в Непале. Как сообщает Telegram-канал SHOT, команда из пяти человек под руководством Андрея Васильева уже несколько дней остаётся на высоте из-за непогоды.