Достижения.рф

Лыжника накрыло лавиной в горах Красноярского края

Фото: iStock/yanik88

Лыжник оказался под лавиной в горах Красноярского края. К счастью, он смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его сведениям, снег сошел на плато Путорана недалеко от города Норильска. Все произошло утром субботы, 18 октября, но подробности стали известны лишь сейчас.

Отмечается, что в тот момент на горе было около десяти лыжников, но накрыло только одного из них. Теперь его поздравляют со вторым днем рождения. Предварительно, обошлось без серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в результате схода лавины в Альпах в Словении погиб один альпинист из Хорватии. Двое его спутников пропали без вести.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0