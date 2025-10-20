Лыжника накрыло лавиной в горах Красноярского края
Лыжник оказался под лавиной в горах Красноярского края. К счастью, он смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его сведениям, снег сошел на плато Путорана недалеко от города Норильска. Все произошло утром субботы, 18 октября, но подробности стали известны лишь сейчас.
Отмечается, что в тот момент на горе было около десяти лыжников, но накрыло только одного из них. Теперь его поздравляют со вторым днем рождения. Предварительно, обошлось без серьезных травм.
Ранее сообщалось, что в результате схода лавины в Альпах в Словении погиб один альпинист из Хорватии. Двое его спутников пропали без вести.
