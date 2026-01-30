Российских дачников предупредили о новом штрафе

30 января 2026, 16:20

Юрист Яковлева: С 2026 года для дачников введут штраф в 50 тыс. руб. за борщевик

Фото: iStock/PeterEtchells

C 1 марта 2026 года для российских дачников введут новые штрафы за борщевик на участке. Об этом предупредила практикующий юрист Алена Яковлева, передает aif.ru.