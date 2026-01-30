Российских дачников предупредили о новом штрафе
C 1 марта 2026 года для российских дачников введут новые штрафы за борщевик на участке. Об этом предупредила практикующий юрист Алена Яковлева, передает aif.ru.
По ее словам, закон №294-ФЗ предусматривает штрафы за невыполнение требований по уничтожению борщевика и инвазивных растений. Для физических лиц взыскание составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных — от 50 до 100 тысяч, а для юридических — от 400 до 700 тысяч рублей.
Региональные власти имеют право самостоятельно устанавливать размеры штрафов и определять списки опасных видов растений, отметила Яковлева. Юрист рекомендовала дачникам регулярно проверять свои участки на наличие опасных сорняков и уничтожать их до начала цветения.
Читайте также: