Россиянка выиграла баснословную сумму в лотерею
Жительница Ставропольского края Елена испытала удачу, купив десять билетов для участия в лотерее «Золотая подкова». В результате розыгрыша ей досталась сумма почти 47 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
По информации от пресс-службы «Национальной Лотереи», общий выигрыш составил 46 616 305 рублей. Россиянка и ее муж планируют часть денег направить на помощь родным, а оставшуюся сумму положат на вклад под проценты. Такой крупный выигрыш стал настоящим событием для семьи и вдохновением для многих участников лотереи.
Ранее стало известно, что жительница Волгоградской области Наталья стала обладательницей миллиона рублей благодаря лотерейному билету, который она случайно выбросила.
