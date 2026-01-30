Россиянка выиграла баснословную сумму в лотерею

30 января 2026, 07:57

РИА Новости: в Ставрополье женщина выиграла 47 миллионов рублей

Фото: iStock/kzenon

Жительница Ставропольского края Елена испытала удачу, купив десять билетов для участия в лотерее «Золотая подкова». В результате розыгрыша ей досталась сумма почти 47 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.