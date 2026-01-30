Россияне начали чаще путешествовать по стране

30 января 2026, 16:16

«Выберу.ру»: россияне все чаще заранее закладывают путешествия в бюджет

Фото: iStock/inewsistock

Россияне начали чаще воспринимать путешествия как неотъемлемую часть личного финансового планирования. Такие данные получили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» по итогам соответствующего опроса.





Выяснилось, что в 2025 году 68% респондентов начали закладывать расходы на поездки в годовой бюджет. При этом растет и частота путешествий. Так, в текущем году 34% опрошенных россиян планируют отправляться в путешествия три и более раз в год, 46% собираются совершить одну-две поездки.





«Одновременно увеличивается и средний бюджет на поездки. В 2025 году россияне закладывают на путешествия в среднем 185 тыс. рублей в год, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 120 тыс. рублей. При этом 41% респондентов планирует потратить до 120 тыс. рублей, 37% — от 120 тыс. до 250 тыс. рублей, а 22% — более 250 тыс. рублей в год», — приводят «Известия» данные аналитиков.