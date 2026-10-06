В Кузбассе рассказали, почему за одним медведем могут прийти другие
В Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса объяснили редакции VSE42.RU, почему медведи возвращаются к людям. Если зверь однажды нашёл еду рядом с человеком, он может прийти туда снова.
По словам охотничьих инспекторов, следом за ним могут появиться и другие медведи. У хищников острое обоняние, поэтому они способны учуять запах пищи по следам сородичей: «Так что если один нашел, то другие могут прийти по его следам».
В Минлесе рекомендуют не оставлять пищевые отходы в мусорных баках и не вываливать их за ограду в СНТ. Отходы советуют сжигать или глубоко закапывать. В ведомстве отметили, что это помогает убрать факторы, привлекающие зверей к людям.
Перед зимовкой медведям требуется много высокоуглеводистой пищи — ягод, орехов, ранеток и овса. При этом их также привлекают пищевые отходы. Поэтому, подчеркнули специалисты, недостаточно просто отгонять хищников — важно не создавать условия, из-за которых они будут возвращаться.
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