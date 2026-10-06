В Кузбассе рассказали, почему за одним медведем могут прийти другие

06 октября 2026, 11:19

В Кузбассе призвали не оставлять пищевые отходы рядом с жильём

Фото: istockphoto / Warren A Metcalf

В Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса объяснили редакции VSE42.RU, почему медведи возвращаются к людям. Если зверь однажды нашёл еду рядом с человеком, он может прийти туда снова.