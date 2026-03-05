Российских школьников начали женить на постановочных свадьбах

05 марта 2026, 03:24

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

С начала 2026 года свыше 100 образовательных учреждений в России организовали для учащихся постановочные свадебные церемонии во время экскурсий в ЗАГСы. Об этом пишет Life.ru.





Цели таких мероприятий разные. Одни заведения проводят их, чтобы познакомить студентов и школьников с профессией работника ЗАГСа, другие включают в программу предмета «семьеведение», третьи делают акцент на формировании традиционных семейных ценностей.



Свою позицию по поводу новой практики озвучил заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, участие в импровизированной свадьбе помогает детям заранее познакомиться с церемонией бракосочетания.



«Школа обучает не только математике и правописанию, но и закладывает знания о жизни в обществе», — заявил парламентарий.