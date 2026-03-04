Школы Подмосковья ремонтируют по народной программе «Единой России»

04 марта 2026, 18:03

Фото: Администрация г.о. Лобня

В Подмосковье по народной программе «Единой России» продолжается капитальный ремонт школ. В план работ на этот год вошли, в частности, образовательные учреждения в Серпухове, Можайске, Лобне, Орехово-Зуево и других муниципалитетах региона.