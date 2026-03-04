Школы Подмосковья ремонтируют по народной программе «Единой России»
В Подмосковье по народной программе «Единой России» продолжается капитальный ремонт школ. В план работ на этот год вошли, в частности, образовательные учреждения в Серпухове, Можайске, Лобне, Орехово-Зуево и других муниципалитетах региона.
В городском округе Серпухов ремонтируют сразу четыре объекта — школы №7 и №10, Липицкую школу, а также корпус №2 «Лицея Протвино». Сообщается, что 1 сентября ученики и педагоги должны начать учебный год уже в обновлённых зданиях.
По словам главы округа, секретаря местного отделения «Единой России» Александра Шимко, в школах оборудуют современные классы с новой мебелью и техникой, приводят в порядок спортзалы и актовые залы, модернизируют столовые и раздевалки, устанавливают новое освещение и системы видеонаблюдения. Он также отметил, что за последние пять лет в Серпухове капитально обновили 13 школ, из них пять — в 2025 году.
В Можайском округе идёт реконструкция школы «Созвездие Вента», построенной в 1969 году. Здесь планируют обновить фасад и входную группу, а также полностью заменить внутренние инженерные системы. Депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев подчеркнул, что работы ведутся по графику и учитывают запросы по обновлению здания. Завершение наметили к 1 сентября 2026 года.
В Орехово-Зуево по обращениям жителей продолжают капремонт второго корпуса школы №1 в Дрезне. В учреждении предусматривают создание коворкинга с библиотекой и медиацентром, центра детских инициатив, современных мастерских, а также развитие спортивной инфраструктуры — футбольного поля, беговых дорожек, площадок для волейбола и баскетбола, зоны с тренажёрами.
В Лобне, также по наказам жителей, капитально ремонтируют школу №2. Сейчас выполняются отделочные работы и монтаж систем водоснабжения.
В партии отмечают, что обновление школ и детских садов остаётся одним из ключевых направлений народной программы. Президент и лидер «Единой России» Владимир Путин ранее подчёркивал, что доступность и качество образования являются важнейшим условием долгосрочного развития страны.
С 2021 года, по данным партии, в Подмосковье в образовательной сфере в народную программу поступило чуть более 1,2 тысячи предложений от жителей, и почти тысячу из них уже реализовали. Среди наиболее частых тем — строительство, капитальный ремонт и переоснащение образовательных учреждений, повышение качества обучения, а также меры поддержки педагогов и учащихся.
Сообщается, что «Единая Россия» начала сбор предложений в новую народную программу. Как и в 2021 году, к работе планируют привлечь жителей регионов и экспертов. Инициативы будут принимать как при личных встречах, так и онлайн на сайте естьрезультат.рф.
