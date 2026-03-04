Детский сад в Красногорске обновят по программе капремонта
В посёлке Мечниково городского округа Красногорск продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы. Здание 1965 года постройки на улице Мечниково, 2А, готовят к обновлению в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
На объекте задействованы 30 рабочих и 3 единицы техники. Строительная готовность составляет 28%. Ведётся оштукатуривание стен, подготовка потолков к отделке, штробление под коммуникации, демонтаж старых окон. Также продолжается устройство гидроизоляции кровли и монтаж фасадной системы.
После завершения этих этапов специалисты приступят к установке новых окон, финишной отделке помещений, обновлению инженерных сетей и благоустройству территории.
Площадь здания — почти 1,7 тысячи квадратных метров. Капремонт позволит создать современные и безопасные условия для детей и педагогов. Завершить работы планируется до конца 2026 года.
