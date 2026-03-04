Урок химии в Москве закончился для школьников госпитализацией
В московской школе имени Колмогорова при МГУ семерых учащихся госпитализировали после инцидента на уроке химии. Информацию приводит «Газета.Ru».
Предположительно, все произошло из‑за вдыхания диоксида азота. Инцидент произошел в здании учебного заведения на Кременчугской улице. О состоянии пострадавших подробностей нет.
Диоксид азота — бурый газ с резким запахом, который может образовываться при ряде химических реакций. Он тяжелее воздуха и при попадании в дыхательные пути растворяется на слизистых, вызывая раздражение. Среди возможных симптомов отравления — кашель и одышка.
