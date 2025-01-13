Измены, тяжелый развод и проблемы с сыном: что творится в личной жизни Олега Газманова

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова)
Олег Газманов — один из самых ярких исполнителей патриотической музыки в стране. Публика помнит его хиты, но немногие знают, что изначально известность в обществе завоевал его младший сын Родион, и только потом страна полюбила самого Газманова. Олег мог стать успешным спортсменом или заняться парусным спортом, но все сложилось иначе. Его композиции были известны, но их исполняли другие звезды эстрады. Именно маленький сын Родион помог изменить это, хотя у них есть и свои обиды. Старший сын Газманова даже отказался от знаменитой фамилии.
Юность Олега Газманова и первые шаги на профессиональном пути
Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в Гусеве Калининградской области. Его отец, Михаил Семёнович, был родом из Белоруссии и являлся профессиональным военным — у него было звание майора. Мать певца, Зинаида Абрамовна, еврейка, трудилась медицинской сестрой в военном госпитале, а потом стала работать кардиологом. Родители Олега пережили Великую Отечественную войну, но встретились уже после того, как она закончилась. Через некоторое время отец оставил семью и снова заключил брак, а следом рано скончался от инсульта. У Газманова есть младший брат и сестра по отцовской линии.
У Олега Газманова был врождённый порок сердца, вынудивший медиков в детстве запретить ему заниматься спортивной активностью. Однако музыкальный талант компенсировал этот запрет. Подруга матери посоветовала записать мальчика в музыкальную школу, и так Олег начал заниматься скрипкой. Поначалу ему было тяжело найти общий язык с педагогом, из-за этого он дополнительно ходил на спортивную гимнастику — это положительно повлияло на его здоровье. У Газманова были весомые успехи и он даже получил звание мастера спорта. Позднее по совету друга Олег подал документы в инженерное училище в Калининграде.
Олег Газманов (Фото: РИА Новости/ Светлана Шевченко)
На учебе Олег занимался научной работой и морскими путешествиями. Следом Олег начал учиться в Калининградское музыкальное училище — там он начал учиться игре на гитаре. Поскольку он был студентом дневного отделения, у него не оставалось времени на работу в группе, и Олег стал выступать в ресторане отеля. После получения диплома Газманов был уже востребованным певцом и начал сотрудничество с разными музыкальными коллективами.
Потом Олег решился на переезд в Москву. Путь певца к большой сцене был весьма тяжелым. В столице он хватался за любую работу в музыкальной сфере. Через некоторое время Олег начал сотрудничать с такими именитыми исполнителями, как Владимир Пресняков.
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Композиция «Люси» приобрела огромную популярность, впервые ее исполнил шестилетний сын Газманова, Родион. Изначально песня должна была быть о девушке, но чтобы избежать лишних вопросов у несовершеннолетнего, слова изменили и песня теперь уже была про собаку. На сцену вместе с сыном стал выходить и сам отец. В это же время Олег Газманов представил свою сольную работу «Эскадрон», которая значительно повысила его популярность.
С успехом пришли и скандалы. Газманов сразу понял, что военно-патриотические песни западают в сердце общественности.
Однако Газманов столкнулся с критикой. Так, песня «Господа офицера» вызвала странную реакцию из-за обращения, показавшиеся некоторым неуместным. Но все же популярность Олега Газманова лишь росла, и его хиты слушали даже за рубежом.
Жены и карьера Олега Газманова
В 1992 году Олег Газманов поехал в Монако за премией The World Music Awards, а спустя несколько лет отправился в гастроли по США. Его композиция «Я рождён в Советском Союзе» стала неким ответом на известную песню Брюса Спрингстина «Born in the USA». В 1995 году певца удостоили звания заслуженного артиста России, а в 2001 году Газманов получил титул народного артиста.
Олег дважды был женат. Его первой супругой была Ирина Химик — их союз продлился 20 лет. После свадьбы Ирина занялась ведением домашнего хозяйства, еще у пары родился сын Родиона. Пара развелась, когда Олегу было 44 года. Ходили слухи, что Ирина устала от настойчивых фанаток мужа. Газманова все время караулили у подъезда, на гастролях вокруг него находилось много девушек, звонили на домашний телефон.
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Через некоторое время певец поделился рядом неприятных деталей их расставания.
Основная причина расставания — новая возлюбленная Газманова. Ему было 40, когда на гастролях в Воронеже он встретил 18-летнюю Марину и влюбился.
Девушка не поддавалась очарованию Газманова. Он предпринимал попытки ухаживать, но Марина ясно дала понять: ей неинтересна непродолжительная связь, пусть даже с такой звездой. В скором времени она вышла замуж за другого.
В то же время исполнитель все больше терял голову от нее, хоть и знал, что она замужняя дама. У Марины родился сын, а потом она развелась с мужем. В тот момент Газманов понял: ему нужна эта женщина. Олег рассказал все Ирине, и они расстались. Родион тяжело переживал такие изменения.
После расторжения брака, дружеские отношения Олега и Марины начали развиваться, и в 2003 году они поженились. Газманов был старше своей избранницы на 18 лет. В том же году у супругов родилась дочь Марианна, отец посвятил девочке несколько песен, в том числе «Единственная моя» и «Моя любовь».
Олег Газманов и Родион Газманов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
В настоящий момент у Олега Газманова есть двое родных детей и один приёмный от первого брака. Его старший сын, Родион, не был женат и не имеет детей.
«Когда мне сказали о разводе родителей, мне было, наверное, 11 лет. Конечно, это травма для ребенка, и думаю, что это частично объясняет то, что у меня еще нет семьи, потому что я хочу один раз и навсегда», — отмечал Родион.
Также он делился, что обвиняет отца в своих проблемах, в особенности после того, как Газманов отправил его на учебу за рубеж.
Но несмотря на обиды, Родион предпринимал попытки заслужить признание Олега и порой выступает вместе с отцом.
Дочь Олега, Марианна, выпустилась из школы с золотой медалью и поступила в МГИМО, еще она развивается как модель.
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А вот приёмный сын Олега, Филипп, учился как в России, так и за рубежом, трудился моделью и занимался бизнесом в области грузоперевозок. Некоторое время назад он сменил фамилию, взяв девичью фамилию матери. Журналисты отмечали, что это могло быть связано с опасениями из-за санкций в ответ на патриотические высказывания певца.
В настоящий момент Олег Газманов активно выступает, гастролирует. Иногда он объявляет прощальные туры, но всякий раз возвращается к микрофону. Певец счастлив в браке со своей второй супругой Мариной и поддерживает хорошие отношения с детьми. Накануне в Госдуме выдвинули предложение о включении его композиций в школьную программу — это стало приятным признанием для исполнителя.
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