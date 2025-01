Измены, тяжелый развод и проблемы с сыном: что творится в личной жизни Олега Газманова

Юность Олега Газманова и первые шаги на профессиональном пути







Олег Газманов (Фото: РИА Новости/ Светлана Шевченко)

Жены и карьера Олега Газманова



Олег Газманов и Родион Газманов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

«Когда мне сказали о разводе родителей, мне было, наверное, 11 лет. Конечно, это травма для ребенка, и думаю, что это частично объясняет то, что у меня еще нет семьи, потому что я хочу один раз и навсегда», — отмечал Родион.

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в Гусеве Калининградской области. Его отец, Михаил Семёнович, был родом из Белоруссии и являлся профессиональным военным — у него было звание майора. Мать певца, Зинаида Абрамовна, еврейка, трудилась медицинской сестрой в военном госпитале, а потом стала работать кардиологом. Родители Олега пережили Великую Отечественную войну, но встретились уже после того, как она закончилась. Через некоторое время отец оставил семью и снова заключил брак, а следом рано скончался от инсульта. У Газманова есть младший брат и сестра по отцовской линии.У Олега Газманова был врождённый порок сердца, вынудивший медиков в детстве запретить ему заниматься спортивной активностью. Однако музыкальный талант компенсировал этот запрет. Подруга матери посоветовала записать мальчика в музыкальную школу, и так Олег начал заниматься скрипкой. Поначалу ему было тяжело найти общий язык с педагогом, из-за этого он дополнительно ходил на спортивную гимнастику — это положительно повлияло на его здоровье. У Газманова были весомые успехи и он даже получил звание мастера спорта. Позднее по совету друга Олег подал документы в инженерное училище в Калининграде.На учебе Олег занимался научной работой и морскими путешествиями. Следом Олег начал учиться в Калининградское музыкальное училище — там он начал учиться игре на гитаре. Поскольку он был студентом дневного отделения, у него не оставалось времени на работу в группе, и Олег стал выступать в ресторане отеля. После получения диплома Газманов был уже востребованным певцом и начал сотрудничество с разными музыкальными коллективами.Потом Олег решился на переезд в Москву. Путь певца к большой сцене был весьма тяжелым. В столице он хватался за любую работу в музыкальной сфере. Через некоторое время Олег начал сотрудничать с такими именитыми исполнителями, как Владимир Пресняков.Композиция «Люси» приобрела огромную популярность, впервые ее исполнил шестилетний сын Газманова, Родион. Изначально песня должна была быть о девушке, но чтобы избежать лишних вопросов у несовершеннолетнего, слова изменили и песня теперь уже была про собаку. На сцену вместе с сыном стал выходить и сам отец. В это же время Олег Газманов представил свою сольную работу «Эскадрон», которая значительно повысила его популярность.С успехом пришли и скандалы. Газманов сразу понял, что военно-патриотические песни западают в сердце общественности.Однако Газманов столкнулся с критикой. Так, песня «Господа офицера» вызвала странную реакцию из-за обращения, показавшиеся некоторым неуместным. Но все же популярность Олега Газманова лишь росла, и его хиты слушали даже за рубежом.В 1992 году Олег Газманов поехал в Монако за премией The World Music Awards, а спустя несколько лет отправился в гастроли по США. Его композиция «Я рождён в Советском Союзе» стала неким ответом на известную песню Брюса Спрингстина «Born in the USA». В 1995 году певца удостоили звания заслуженного артиста России, а в 2001 году Газманов получил титул народного артиста.Олег дважды был женат. Его первой супругой была Ирина Химик — их союз продлился 20 лет. После свадьбы Ирина занялась ведением домашнего хозяйства, еще у пары родился сын Родиона. Пара развелась, когда Олегу было 44 года. Ходили слухи, что Ирина устала от настойчивых фанаток мужа. Газманова все время караулили у подъезда, на гастролях вокруг него находилось много девушек, звонили на домашний телефон.Через некоторое время певец поделился рядом неприятных деталей их расставания.Основная причина расставания — новая возлюбленная Газманова. Ему было 40, когда на гастролях в Воронеже он встретил 18-летнюю Марину и влюбился.Девушка не поддавалась очарованию Газманова. Он предпринимал попытки ухаживать, но Марина ясно дала понять: ей неинтересна непродолжительная связь, пусть даже с такой звездой. В скором времени она вышла замуж за другого.В то же время исполнитель все больше терял голову от нее, хоть и знал, что она замужняя дама. У Марины родился сын, а потом она развелась с мужем. В тот момент Газманов понял: ему нужна эта женщина. Олег рассказал все Ирине, и они расстались. Родион тяжело переживал такие изменения.После расторжения брака, дружеские отношения Олега и Марины начали развиваться, и в 2003 году они поженились. Газманов был старше своей избранницы на 18 лет. В том же году у супругов родилась дочь Марианна, отец посвятил девочке несколько песен, в том числе «Единственная моя» и «Моя любовь».В настоящий момент у Олега Газманова есть двое родных детей и один приёмный от первого брака. Его старший сын, Родион, не был женат и не имеет детей.Также он делился, что обвиняет отца в своих проблемах, в особенности после того, как Газманов отправил его на учебу за рубеж.Но несмотря на обиды, Родион предпринимал попытки заслужить признание Олега и порой выступает вместе с отцом.Дочь Олега, Марианна, выпустилась из школы с золотой медалью и поступила в МГИМО, еще она развивается как модель.А вот приёмный сын Олега, Филипп, учился как в России, так и за рубежом, трудился моделью и занимался бизнесом в области грузоперевозок. Некоторое время назад он сменил фамилию, взяв девичью фамилию матери. Журналисты отмечали, что это могло быть связано с опасениями из-за санкций в ответ на патриотические высказывания певца.В настоящий момент Олег Газманов активно выступает, гастролирует. Иногда он объявляет прощальные туры, но всякий раз возвращается к микрофону. Певец счастлив в браке со своей второй супругой Мариной и поддерживает хорошие отношения с детьми. Накануне в Госдуме выдвинули предложение о включении его композиций в школьную программу — это стало приятным признанием для исполнителя.