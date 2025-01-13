Измены, тяжелый развод и проблемы с сыном: что творится в личной жизни Олега Газманова

Олег Газманов — один из самых ярких исполнителей патриотической музыки в стране. Публика помнит его хиты, но немногие знают, что изначально известность в обществе завоевал его младший сын Родион, и только потом страна полюбила самого Газманова. Олег мог стать успешным спортсменом или заняться парусным спортом, но все сложилось иначе. Его композиции были известны, но их исполняли другие звезды эстрады. Именно маленький сын Родион помог изменить это, хотя у них есть и свои обиды. Старший сын Газманова даже отказался от знаменитой фамилии.