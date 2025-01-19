Стала известна сумма гонорара Олега Газманова за один концерт

Олег Газманов (Фото: соцсети Олега Газманова)
Российский певец Олег Газманов в свои 73 года регулярно выступает, активно гастролирует и не думает о завершении карьеры, хотя он на сцене уже более 50 лет! По меркам других отечественных звёзд шоу-бизнеса он не слишком жадничает, получая за концерт от трёх до пяти миллионов рублей.
Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти». Он также подчеркнул, что певец нередко участвует в различных благотворительных и патриотических мероприятиях за совсем символические гонорары, а то и вовсе бесплатно. При этом Газманов всегда очень тепло и доверительно общается со зрителями и является настоящим любимцем публики.
Продюсер не мог не отметить великолепную физическую форму певца. Несмотря на возраст, Газманов до сих пор легко может пройтись по сцене колесом, сесть на шпагат, а то и сделать сальто! Причина такой хорошей формы заключается в том, что артист постоянно поддерживает её регулярным тренировками.
В заключение разговора продюсер ещё раз отметил, что Газманов — очень популярный и востребованный артист. Несмотря на это, он не гонится за баснословными заработками, но регулярно участвует во всех патриотических проектах.
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Продюсер не мог не отметить великолепную физическую форму певца. Несмотря на возраст, Газманов до сих пор легко может пройтись по сцене колесом, сесть на шпагат, а то и сделать сальто! Причина такой хорошей формы заключается в том, что артист постоянно поддерживает её регулярным тренировками.
В заключение разговора продюсер ещё раз отметил, что Газманов — очень популярный и востребованный артист. Несмотря на это, он не гонится за баснословными заработками, но регулярно участвует во всех патриотических проектах.
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Александр Бойцов