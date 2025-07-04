Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчетом пенсии»
Мошенники выманивают у пенсионеров деньги, прикрываясь «перерасчетом пенсии». Об этом предупредил вице-президент банка ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.
Он пояснил, что злоумышленники звонят пенсионерам и представляются соцработником или сотрудником госучреждения, а далее убеждают человека обратиться в МФЦ якобы для «перерасчета пенсии». Когда ничего не подозревающий человек приходит туда, ему объясняют, что звонок поступил от мошенников.
Но потом пенсионеру опять звонят под видом сотрудника ФСБ и сообщают, что проводится расследование по факту мошеннических действий. Далее схема вполне стандартная: жертву убеждают перевести все свои средства на «безопасный счет», чтобы защитить их от кражи.
«Преступники разработали многошаговую комбинацию, играя на самых болезненных страхах пожилых людей — потере сбережений и доверия к государству. Сначала они имитируют заботу о пенсионных правах, затем, маскируясь под защитников, сами же и обкрадывают жертв», — рассказал Ревякин «Известиям».
Он напомнил, что сотрудники госорганов никогда не просят переводить деньги на специальный счет ради их спасения от мошенников.
В свою очередь заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT предупредил, что шутить и издеваться над мошенниками не стоит, поскольку это может обернуться проблемами.
«Первый вариант заключается в том, что сегодня имеются технологии дипфейка и искусственного интеллекта. Мошенникам достаточно 20—25 секунд записи речи человека, чтобы потом создать речевой дипфейк и использовать от его имени», — пояснил эксперт.
Кроме того, злоумышленник может разозлиться и передать его номер «своим коллегам», которые используют другие схемы. При этом человеку могут начать угрожать.
Юрист посоветовал сразу класть трубку при странных звонках.