Российских школьников все чаще заманивают в дропперы

18 апреля 2026, 18:18

Shot: мошенники все чаще заманивают школьников в дропперы

В России участились случаи вовлечения школьников в схемы мошенников, подростков заставляют оформлять банковские карты и обналичивать средства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.





По данным СМИ, недавно в Сочи группа старшеклассников принудила 15-летнего парня оформить карту и передать её им. Когда подросток заметил, что на счёте появлялись и исчезали крупные суммы, он испугался и заблокировал карту. Как выяснилось, старшеклассники участвовали в отмывании денег для аферистов.



Мать пострадавшего обратилась в полицию. Там ей разъяснили, что если карта использовалась для легализации доходов, в том числе для финансирования террористической деятельности, школьнику грозит уголовная ответственность — вплоть до 20 лет лишения свободы. В прошлом году в России приняли закон о дропперах, ужесточивший наказание за передачу банковских карт третьим лицам.



Дропперами называют лиц, передающих карты или их реквизиты для совершения незаконных операций. Такую схему мошенники применяют для отмывания средств. С 5 июля дропперам грозит до шести лет тюрьмы, а также крупные штрафы или ограничение свободы.



