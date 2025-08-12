Жителям Подмосковья рассказали, как защититься от вербовки в дропперы
В России возбуждено первое уголовное дело в отношении так называемого дроповода. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
С июля в стране установлена ответственность для дропперов – лиц, содействующих мошенникам в выводе похищенных денег, а также для дроповодов, организующих такую преступную деятельность.
«По версии следствия обвиняемый скупал и перепродавал электронные средства платежей – банковские и сим-карты, которые в дальнейшем использовали в преступной деятельности. Максимальное наказание по подобному нарушению – до шести лет лишения свободы», – рассказали в ГУРБ.Дропперство – мошеннический способ замести следы преступления. Под разными предлогами аферисты выманивают у своих жертв денежные средства, но при этом просят отправить их не на свои счета, а на счета третьих лиц, которые и являются дропперами.
Дроповод же ищет человека, готового за вознаграждение передать ему свою банковскую карту или совершить финансовые операции самостоятельно. Такие злоумышленники могут маскировать преступные замыслы под заработок. Они убеждают, что ничего противозаконного в предоставлении своей банковской карты нет.
Заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Артём Черепякин рассказал, как защитить себя и близких от вербовки в дропперы.
«Поскольку дроповоды часто ищут жертв в интернете, старайтесь не распространять данные о себе в непроверенных источниках. С подозрением относитесь к звонкам с незнакомых номеров, не переходите по непроверенным ссылкам», – пояснил Черепякин.По его словам, когда преступники манипулируют подростками, обещая им быстрые деньги за несложные действия, это приводит к нарушению закона и серьёзным финансовым последствиям. Поэтому важно, чтобы родители открыто говорили с детьми об опасностях дропперства, объясняя связанную с этим ответственность.