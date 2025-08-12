Жителям Подмосковья рассказали, как защититься от вербовки в дропперы

12 августа 2025, 22:27

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В России возбуждено первое уголовное дело в отношении так называемого дроповода. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





С июля в стране установлена ответственность для дропперов – лиц, содействующих мошенникам в выводе похищенных денег, а также для дроповодов, организующих такую преступную деятельность.

«По версии следствия обвиняемый скупал и перепродавал электронные средства платежей – банковские и сим-карты, которые в дальнейшем использовали в преступной деятельности. Максимальное наказание по подобному нарушению – до шести лет лишения свободы», – рассказали в ГУРБ.

«Поскольку дроповоды часто ищут жертв в интернете, старайтесь не распространять данные о себе в непроверенных источниках. С подозрением относитесь к звонкам с незнакомых номеров, не переходите по непроверенным ссылкам», – пояснил Черепякин.