В Минпросвещения рассказали, как прошел ЕГЭ в новых регионах
Единый государственный экзамен в новых регионах прошел в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
Всего ЕГЭ сдавали 1715 человек, из них 1610 — выпускники 2026 года. В ДНР знания продемонстрировали 703 человека, там же зафиксировали самый высокий средний балл среди новых регионов — 59,1. В ЛНР было 642 участника, в Запорожской области — 322, а в Херсонской — 48.
В ведомстве напомнили, что выпускники 11-х классов из новых регионов могут выбирать форму государственной итоговой аттестации. По решению региональных властей и по согласованию с Рособрнадзором, школьникам предложили три варианта: классический ЕГЭ, государственный выпускной экзамен и промежуточную аттестацию.
Ранее сообщалось, что по итогам пересдач ЕГЭ в Московской области выросло число стобалльников и мультистобалльников.
Читайте также: