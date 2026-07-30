В Минпросвещения рассказали, как прошел ЕГЭ в новых регионах

30 июля 2026, 17:22

Минпросвещения: ЕГЭ в новых регионах прошел штатно

Фото: iStock/Ritthichai

Единый государственный экзамен в новых регионах прошел в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.