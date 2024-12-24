Аферисты убедили московского школьника отдать два сейфа с деньгами и украшениями

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Злоумышленники убедили 16-летнего школьника из Москвы отдать им два сейфа родителей с драгоценностями и деньгами. Из-за действий мошенников семья потеряла миллионы рублей, сообщил Teлеграм-канал «Сапа».
С подростком связался неизвестный, который сказал, что он является представителем Росфинмониторинга. Он предупредил несовершеннолетнего о подозрительной активности на его аккаунте на «Госуслугах». Парень поверил звонившему. Потом ему позвонил «сотрудник ФСБ». Тот поинтересовался, есть ли в доме деньги и, узнав, что родители школьника хранят в сейфах намного больше 50 тысяч рублей, сказал ему «задекларировать» их содержимое.
В результате семья потеряла 4 миллиона рублей, 15 тысяч долларов, а ещё документы на недвижимость, люксовые часы и золотые украшения от брендов BVLGARI, Rolex, Chopard, Tiffany&Co и иных.
Уточнялось, что несовершеннолетний сам вынес сейфы из дома и отдал курьеру мошенников. На данный момент их разыскивают.
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Уточнялось, что несовершеннолетний сам вынес сейфы из дома и отдал курьеру мошенников. На данный момент их разыскивают.
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Ольга Енгалычева