«Мисс Россия-2022» Анна Линникова обвинила Валентину Алексееву во лжи
После того как Валентина Алексеева рассекретила отношения с бизнесменом Ильёй Мительманом, в соцсетях появились обсуждения её стремительной карьеры и побед в конкурсах красоты. Некоторые пользователи предположили, что бойфренд мог быть связан с профессиональными успехами девушки. Сама Алексеева эти версии отвергла и заявила, что всего добилась самостоятельно благодаря многолетней работе. Об этом сообщает Super.
Теперь на слова «Мисс БРИКС-2026» отреагировала «Мисс Россия-2022» Анна Линникова. В разговоре с Super она усомнилась в формулировке «всё сама» и заявила, что участие в конкурсах красоты требует серьёзных финансовых вложений.
При этом Линникова подчеркнула, что не располагает конкретной информацией о том, кто мог финансировать карьеру Алексеевой, и не собирается распространять непроверенные слухи.
«Мне ничего конкретного не известно, сплетни разгонять не буду», — заявила Анна.При этом бывшая победительница конкурса красоты рассказала о собственном представлении о расходах, связанных с конкурсами. Она упомянула стоимость платьев, украшений и других составляющих образа участниц и отметила, что, по её мнению, девушкам из семей со средним достатком самостоятельно покрывать такие расходы может быть сложно.
Особенно Линникову задело публичное утверждение о том, что успех полностью является результатом личных усилий. Она призналась, что именно такая формулировка вызвала у неё наибольшее раздражение.
«Меня задевает сказка "всё сама"», — объяснила Анна.Таким образом, Линникова не предъявила конкретных доказательств участия Мительмана или другого человека в карьерных успехах Алексеевой, однако публично поставила под сомнение её версию о самостоятельном пути к титулу и профессиональным достижениям.