«Мисс Россия-2022» Анна Линникова обвинила Валентину Алексееву во лжи

19 сентября 2026, 20:00

Анна Линникова усомнилась в словах «Мисс БРИКС-2026» о карьере

Анна Линникова (Фото: Instagram* / @anna__linnikova)

После того как Валентина Алексеева рассекретила отношения с бизнесменом Ильёй Мительманом, в соцсетях появились обсуждения её стремительной карьеры и побед в конкурсах красоты. Некоторые пользователи предположили, что бойфренд мог быть связан с профессиональными успехами девушки. Сама Алексеева эти версии отвергла и заявила, что всего добилась самостоятельно благодаря многолетней работе. Об этом сообщает Super.





Теперь на слова «Мисс БРИКС-2026» отреагировала «Мисс Россия-2022» Анна Линникова. В разговоре с Super она усомнилась в формулировке «всё сама» и заявила, что участие в конкурсах красоты требует серьёзных финансовых вложений.



При этом Линникова подчеркнула, что не располагает конкретной информацией о том, кто мог финансировать карьеру Алексеевой, и не собирается распространять непроверенные слухи.





«Мне ничего конкретного не известно, сплетни разгонять не буду», — заявила Анна.

«Меня задевает сказка "всё сама"», — объяснила Анна.