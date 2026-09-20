Дмитрия Бикбаева экстренно госпитализировали после падения с высоты на концерте «БИС»
Певец, актер и театральный режиссер Дмитрий Бикбаев оказался в больнице после падения во время масштабного концертного шоу поп-группы «БИС». Об этом сообщает «СтарХит».
Инцидент произошёл в Москве на первом большом выступлении после воссоединения коллектива. Во время песни «Двухполярный мир» Бикбаев выполнял сложный трюк на высоте — он должен был пролететь над зрителями после того, как обмотал запястье плотной тканью. Однако артист неожиданно сорвался вниз и рухнул рядом с толпой.
Несмотря на боль, Бикбаев поднялся на ноги и продолжил шоу. Он доработал программу до конца. Поведение певца заставило многих фанатов думать, что все обошлось, но это оказалось не так — он все же получил травму.
Сразу после выступления звезду госпитализировали с шиной на повреждённой ноге. В Telegram-канале «Starhit.ru» опубликовали клип, на котором видно, как Бикбаева увозит скорая. Медики запретили ему двигаться. Уточняется, что артист не смог самостоятельно дойти до автомобиля.
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