Дмитрия Бикбаева экстренно госпитализировали после падения с высоты на концерте «БИС»

20 сентября 2026, 02:14

Дмитрия Бикбаева госпитализировали с травмой ноги после падения на концерте «БИС»

Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев (Фото: Instagram* @bis_band)

Певец, актер и театральный режиссер Дмитрий Бикбаев оказался в больнице после падения во время масштабного концертного шоу поп-группы «БИС». Об этом сообщает «СтарХит».