Три человека погибли при аварии с тремя авто в Подмосковье
При аварии в Домодедово несколько человек погибли, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подмосковная полиция».
ДТП произошло сегодня около 21:15 по московскому времени на втором километре автодороги Востряково — Ловцово. По предварительной информации, водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗом» и «Хендаем».
Уточняется, что авария унесла жизни трех человек, еще двое получили различные телесные повреждения. В настоящий момент сотрудники подмосковной Госавтоинспекции работают на месте и устанавливают точные обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Санкт-Петербурге треш-стримеры убили кролика в прямом эфире ради донатов. Подробности читайте здесь.
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