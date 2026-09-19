Три человека погибли при аварии с тремя авто в Подмосковье

19 сентября 2026, 23:39

Три человека погибли при аварии с тремя авто в подмосковном Домодедово

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция» @gumvd50

При аварии в Домодедово несколько человек погибли, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подмосковная полиция».