Российских студентов приглашают к участию в Национальной технологической олимпиаде
Студентов вузов и старших курсов организаций СПО приглашают к участию в Национальной технологической олимпиаде (НТО). О ее проведении сообщает Минцифры России.
НТО — это первые в России командные инженерные соревнования, профили которых разработаны в соответствии с приоритетными направлениями научно-технологического развития страны. Олимпиада направлена на поддержку талантливой молодежь, способствуя профессиональной ориентации обучающихся в ключевых технологических направлениях, важных для технологического суверенитета РФ. С 2015 года ее участниками стали более 1,1 млн человек из всех регионов России и 77 зарубежных стран.
Сейчас идет регистрация на XII сезон. Участникам предлагают пять профилей — от редактирования генома и квантовой физики до робототехники. Среди преимуществ — командный опыт, работа с современным оборудованием и задачи на основе отраслевых кейсов. Выбрать можно любое количество направлений.
Подать заявку нужно до 13 декабря по ссылке. В качестве бонусов можно получить фирменный мерч НТО, льготы при поступлении в магистратуру, а также перспектива стажировок и трудоустройства.
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