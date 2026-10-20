Открыта регистрация на Молодёжный день Международной недели «Народы России»

20 октября 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

С 2 по 8 ноября в стране пройдёт Международная неделя «Народы России». А 7 ноября в Национальном центре «Россия» состоится ключевое событие недели – Молодёжный день.





Уже открыта регистрация на это событие, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.

«В программе – всё, что создано для молодых в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Это дискуссии о ценностях и межнациональном диалоге, выставки достижений молодых предпринимателей и технологий, этно-фолк шоу, показ этномоды. На открытой площадке будут представлены велофристайл, скейтбординг, лазертаг и автоспорт», – рассказали в ведомстве.