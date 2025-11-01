Генконсул РФ в Дубае Владимиров: Мы не следим за переехавшими в ОАЭ россиянами

01 ноября 2025, 15:52

Фото: iStock/AlexKane

Российские власти уверяют, что не следят за соотечественниками, переехавшими в Объединенные Арабские Эмираты. Генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров рассказал об этом в интервью с «Комсомольской правдой».





Он опроверг распространенный миф, что сотрудники дипмиссий наблюдают за россиянами за границей.





«Если бы мы следили за всеми, кто высказывается в соцсетях, то принимали бы одного человека в день», — отметил Владмиров.