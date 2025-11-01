Генконсул РФ в Дубае Владимиров: Мы не следим за переехавшими в ОАЭ россиянами
Российские власти уверяют, что не следят за соотечественниками, переехавшими в Объединенные Арабские Эмираты. Генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров рассказал об этом в интервью с «Комсомольской правдой».
Он опроверг распространенный миф, что сотрудники дипмиссий наблюдают за россиянами за границей.
«Если бы мы следили за всеми, кто высказывается в соцсетях, то принимали бы одного человека в день», — отметил Владмиров.
Кроме того, он подчеркнул, что все россияне, включая тех, кто осужден или находится в розыске, могут рассчитывать на консульскую поддержку.
Дубай — это крупнейший город и один из семи эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), расположенный на берегу Персидского залива. Он является важнейшим мировым торговым, финансовым и туристическим центром, известным своей ультрасовременной архитектурой и роскошным образом жизни.