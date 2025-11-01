01 ноября 2025, 20:54

BZ: В ЕС хотят скрыть процветание России и запрещают туристам визиты в страну

Фото: istockphoto/ffikretow

Страны ЕС решили скрыть процветание России на фоне санкций и запретили туристическим операторам продавать поездки туда. Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ).





Журналистка Андреа‑Ивонна Мюллер утверждает, что новый пакет санкций США и Европы фактически запрещает западным туристам посещать РФ.





«Сегодня я не должна видеть, что в России все хорошо — с санкциями или без. И то, что ее люди живут в ней почти так же, как мы здесь, на Западе», — говорится в материале.