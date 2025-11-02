Достижения.рф

Десять человек пострадали в столкновении двух сафари-джипов в Турции

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Авария с участием двух сафари-джипов произошла в Анталье, пострадали десять туристов. Об этом пишет издание Lider Antalya.



После столкновения один из автомобилей перевернулся. Среди раненых числятся по четыре гражданина Швеции и Великобритании. Еще двое пострадавших туристов прибыли на отдых из Польши.

Всех раненых экстренно госпитализированы в местные медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются компетентными органами.

Ранее смертельная авария произошла в Пятигорске. Водитель по неизвестным причинам направил автомобиль в стену дома и погиб на месте.

Александр Огарёв

