Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции

11 июля 2026, 15:30

Терапевт Шенгюл: туристам следует подготовиться к аномальной жаре в Турции

Фото: iStock/den-belitsky

Российских туристов предупредили о приближающейся волне аномальной жары в Турции, которая может представлять серьезную опасность для здоровья. Об этом РИА Новости рассказала турецкий терапевт Дилек Шенгюл.