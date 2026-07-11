Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции
Российских туристов предупредили о приближающейся волне аномальной жары в Турции, которая может представлять серьезную опасность для здоровья. Об этом РИА Новости рассказала турецкий терапевт Дилек Шенгюл.
По прогнозам синоптиков, после 17 июля в страну придет жара из Европы. На популярных курортах Средиземноморского и Эгейского побережья температура воздуха превысит 40 градусов, что повысит риск тепловых ударов.
В случае появления первых симптомов перегрева — головокружения, слабости, тошноты, учащенного сердцебиения и спутанности сознания — следует покинуть солнечное место и обратиться к врачу.
Врач рекомендует туристам планировать прогулки на утро или вечер, носить легкую светлую одежду, пользоваться головными уборами и солнцезащитными средствами, а также регулярно пить воду. В группе повышенного риска — дети, люди с хроническими заболеваниями, пожилые, беременные и работающие на открытом воздухе.
Минздрав Турции призвал жителей и гостей страны не дожидаться чувства жажды и употреблять 2,5–3 литра воды в день.
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